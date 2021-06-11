صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ 387 المسجلة اليوم بكورونا

2021/06/11 | 18:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة بغداد الرصافة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 387اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 294 خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقالت الدائرة في بيان صحفي، ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 387 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي

294 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع الرصافة 14 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع المدائن 70 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الشعب 29حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع النهروان 35حالات من خلال الرصد الوبائي

قطاع الصدر 9 حالات من خلال الرصد الوبائي

قطاع بغداد جديدة 31حالة من خلال الرصد الوبائي

البلديات الثاني 30 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الاستقلال 20 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع البلديات الاول 31 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الاعظمية 25 حالة من خلال الرصد الوبائي

93حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

25حالة في مدينة الصدر موزعة على محلاتها

4 حالات في الشعب

12 حالة في البلديات

3حالات في منطقة المستنصرية

3 حالات في منطقة النهروان

3حالات في منطقة الكرادة

3حالات في شارع فلسطين

4حالات في منطقة الاعظمية

3 حالات في منطقة الحسينية

4 حالات في منطقة بغداد جديدة

4 حالات في منطقة العبيدي

3 حالات في منطقة الضباط

وحالتين في كل من المناطق التالية / الامين / الدولعي / الزعفرانية / زيونه / جسر ديالى / الطارمية / الكفاح / الكيلاني / الوشاش / الطالبية .

واضافت صحة الرصافة انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 168061 توفي منهم 1735 فيما اكتسب الشفاء 162554 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 5507”

ودعت الى “مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والتركيز على التباعد الاجتماعي وعدم التهاون وتقدير تلك الجهود”.

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