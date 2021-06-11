حقوق الانسان تدعو الحكومة الى تعويض المواطنين عن ارتفاع الاسعار بسبب رفع سعر الدولار

2021/06/11 | 18:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

إكد عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان فاضل الغراوي، اليوم الجمعة، ان الفئات الهشة وذو الدخل المحدود تضرروا كثيرا بسبب السياسة الحكومية في رفع سعر الدولار امام الدينار العراقي مما تسبب بارتفاع كبير لاسعار المواد المعيشية للمواطن.

وقال الغراوي في بيان صحفي، ان “المواطن العراقي يتعرض للعديد من الازمات بشكل يومي سواء بنقص الخدمات وعدم توفر الكهرباء وتداعيات الجانب الصحي والتعليمي والبيئي مع قلة فرص العمل وضعف مدخولات المواطنيين وخصوصا ذوي الدخل المحدود”.

واضاف إن “استمرار ارتفاع الاسعار وعدم قدرة المواطن على سد احتياجاته المعيشية يدعونا الى مطالبة الحكومة عن تعويض المواطنيين بشكل مباشر من موازنة الطوارئ بواقع عما لحقهم من ضرر بسبب هذا الارتفاع”.

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