2021/06/11 | 18:36 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | رئيس اقليم كردستان نيجيرفان البارزاني يصل دولة الامارات في زيارة رسمية

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