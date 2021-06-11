2021/06/11 | 18:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد وثقت مفوضية حقوق الانسان في العراق، آلاف الإنتهاكات بحقوق الانسان التي إرتكبتها عصابات داعش، مؤكدة ان واجب الحكومة إنصاف الضحايا والمتضررين.وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “أننا نعيش في هذه الايام الذكرى الاليمة لدخول داعش لمحافظة نينوى مرتكبا مجازر ابادة جماعية بالقتل والاغتصاب والسبي …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حقوق الانسان توثق آلاف الإنتهاكات التي إرتكبها داعش: واجب الحكومة إنصاف الضحايا first appeared on النور نيوز.

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