"حقيقي وواسع".. (بغداد اليوم) تنفرد بنشر تفاصيل "حراك" سينعكس ايجابا على العراق

2021/06/11 | 18:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادكشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية مهدي تقي، الجمعة، عن تحرك لتحقيق هدف يرتبط باستراتيجية الأمن القومي للعراق، لافتا الى أنه سينعكس ايجابا على الأوضاع في البلد. وقال تقي في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "ضبط الحدود هي استراتيجية امن قومي في العراق وكل دول العالم"، لافتا الى أن "الحدود السورية معقدة جدا وتمر بتضاريس متباينة وتمتد لمئات الكليومترات وهي تمتاز بكثرة التحديات الامنية خاصة التي برزت بعد 2014 وما قبلها والاحداث التي تلتها". وأضاف تقي، أن "هناك اهتماما حكوميا بدء منذ سنوات عقب انتهاء معارك التحرير من خلال سد الفراغات والانفتاح بشكل اكبر عى التقنيات الحديثة وخاصة كاميرات المتطورة ومنها الحرارية، بالاضافة الى تفعيل الجهد الاستخباري والرصد والتعاون مع الاهالي في المناطق والقرى الحدودية"، مؤكدا أن "الاغلبية العظمى من الحدود مؤمنة وضبطها بشكل شامل مسالة وقت". وأشار الى أن "اعتقال بعض المتسللين بين فترة واخرى يدل على وجود حراك حقيقي على الارض لتعزيز ضبط الحدود خاصة وان عمليات التسلل تجري بطرق مختلفة بعضها معقد جدا لكن الاجهزة الامنية تحقق انجازات في هذا المضمار"، مؤكدا أن "ضبط الحدود سينعكس ايجابيا على الاوضاع الامنية الداخلية ويمنع اصحاب الافكار المتطرفة من اختراق الحدود للعبث بالامن والاستقرار الداخلي".

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