مسرور بارزاني يناقش في أثينا مع رئيس الوزراء اليوناني المستجدات في العراق وعموم المنطقة

2021/06/11 | 18:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ التقى رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة ، مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في العاصمة أثينا.وذكر بيان لحكومة اقليم كردستان بحسب شبكة "رواداو " انه, جرى في الاجتماع التباحث حول سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كردستان واليونان، كما تمت مناقشة المستجدات في العراق وعموم المنطقة ".وأشار بارزاني , إلى العلاقة الودية والتاريخية التي تجمع بين إقليم كردستان واليونان، وأعرب عن رغبة الاقليم في الدفع بالعلاقات التاريخية نحو مجالات أوسع لا سيما في قطاعات الاستثمار والتبادل التجاري، وعبّر عن أمله بأن يرى رئيس الوزراء اليوناني في إقليم كردستان في المستقبل القريب ".وفي المقابل أعرب رئيس الوزراء اليوناني عن سعادته بزيارة الوفد الرفيع لحكومة إقليم كردستان ووصفها بالزيارة التاريخية والأولى من نوعها التي يزور فيها رئيس وزراء إقليم كردستان اليونان، كذلك أبدى استعداد بلاده لتعزيز العلاقات الثنائية مع إقليم كردستان، مشيرا الى أنه سيقوم بزيارة العراق وإقليم كردستان قريباً على رأس وفد رفيع من الحكومة اليونانية والمستثمرين ".وتناول الاجتماع أيضاً العلاقات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية والتطورات في المنطقة بشكل عام، فضلاً عن تسليط الضوء على تهديدات الإرهاب والحرب على داعش وملفات أخرى"./انتهى2

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