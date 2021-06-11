2021/06/11 | 18:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد عضو مفوضية حقوق الانسان، فاضل الغراوي، اليوم الجمعة، ان الفئات الهشة وذوي الدخل المحدود تضرروا كثيرا بسبب السياسة الحكومية في رفع سعر الدولار، مطالبا بتعويض المواطنين عما لحقهم من ضرر. […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد ارتفاع اسعار الدولار..



حقوق الانسان تطالب الحكومة بتعويض المواطنين المركز الخبري الوطني.

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