النفط يرتفع ويسجل اعلى سعر منذ عامين

2021/06/11 | 18:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاوز سعر النفط الخام من مزيج "برنت"،

اليوم الجمعة، مستوى 73 دولار مقابل

البرميل، وذلك لأول مرة منذ أكثر من

عامين.

وارتفع سعر العقود الآجلة لشهر آب

لخليط نفط بحر الشمال "برنت" في بورصة "ICE"

بلندن بن

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