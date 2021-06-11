هل تعيّ المرأةُ قيمتها ؟ - شذى كامل خليل

2021/06/11 | 18:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شذى_كامل_خليل بلى..



إنهم ينادون من أجل حريّةِ المرأة لكنها حريةٌ شكليّة، وغالباً ما يتمُ إبراز أفكارٍ جديدةٍ من شأنها تقييدَ حريتها الاقتصادية والاجتماعية والسّياسية .



في قصةٍ شعبية قديمة، قالَ أحدهم: حملتُ عصا طويلةً وأنا على ظهرِ حماري، وربطت في نهاية العصا حبلاً تعلّقَت بنهايتهِ جزرة، ولأن حماري كان جائعاً فإنه ظل يحاولُ تتبعَ الجزرة كي يأكلها، حتى وصلتُ على ظهرهِ؛ إلى المكان الذي أرجوهُ، ......





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