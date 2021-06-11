استئناف المفاوضات النووية مع إيران في فيينا غدا السبت

2021/06/11 | 18:53 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ من المقرر أن تستأنف في العاصمة النمساوية فيينا غدا السبت المفاوضات الجارية بين الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015 في مسعى لاستئناف الصفقة.وكتب مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي يترأس وفد طهران التفاوضي في المفاوضات، عبر قناته في تطبيق “تيليغرام” اليوم الجمعة، أنه من المتوقع أن “تواصل الأطراف مشاوراتها […]

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