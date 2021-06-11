بلينكن: على بكين إظهار مزيد من الشفافية بشأن مصدر فيروس كورونا

2021/06/11 | 18:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حضّ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الصين على إظهار مزيد من الشفافية بشأن مصدر فيروس كورونا، وتخفيف الضغط على تايوان، وذلك في اتصال نادر مع مسؤول صيني رفيع.

وخلال مكالمة هاتفية أجراها من مقر انعقاد قمة مجموعة السبع في انكلترا مع المسؤول في المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني يانغ جيشي، شدد بلينكن على أهمية التعاون والشفافية فيما يتعلّق بمصدر الفيروس، بما في ذلك السماح لخبراء منظمة الصحة العالمية بالعودة إلى الصين.

هذا ودعا وزير الخارجية الأميركي بكين لوقف حملتها للضغط على تايوان وحل الخلافات سلميا، بحسب بيان للخارجية الأميركية.

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