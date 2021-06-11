2021/06/11 | 18:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع تجاوز سعر النفط الخام من مزيج "برنت"، اليوم الجمعة، مستوى 73 دولاراً مقابل البرميل، وذلك لأول مرة منذ أكثر من عامين.وارتفع سعر العقود الآجلة لشهر آب لخليط نفط بحر الشمال "برنت" في بورصة "ICE" بلندن بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 73.09 دولارا للبرميل.وهذه المرة هي الأولى التي يتجاوز فيها سعر الخام "برنت" مستوى 73 دولارا للبرميل منذ 20 أيار 2019".كما سجلت العقود الآجلة لشهر تموز على خام غرب تكساس الوسيط "WTI" ارتفاعا بنسبة 1.1% ليصل إلى 71.06 دولارا للبرميل، وتجاوز بذلك نقطة 73 دولارا لأول مرة منذ 15 تشرين الأول 2018".

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