الزراعة العراقية تكشف عن الحلول ’الناجعة’ للحفاظ على المحاصيل من التلف

2021/06/11 | 18:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكدت وزارة الزراعة، الجمعة، حاجة العراق لاسطول نقل مبرد للحفاظ على المحاصيل من التلف، فيما قالت انها وضعت أربعة حلول للحفاظ الزراعة.

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وقال مستشار وزير الزراعة مهدي القيسي في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس" (11 حزيران 2021)، ان "الوزارة تهدف إلى المحافظة على المحاصيل الزراعية وتجنب تلفها من خلال مجموعة من الخطوات"، لافتاً الى أن "من بين هذه الخطوات هي الارتقاء بالصناعات الزراعية والتحويلية، وكذلك توفير الظروف المناسبة للتسويق النظامي للمحاصيل".

وأضاف، أن "من بين الخطوات الأخرى هي توفير ظروف التخزين الصحيحة، التي تحتوي على التبريد والتجميد للحفاظ على محاصيل الخضر من دون أن تتلف من خلال القطاع الخاص"، مؤكداً أن "العراق بحاجة إلى أسطول نقل مبرد للحفاظ على المحاصيل من التلف".

وأضاف، أن "مهمة الوزارة هي تسهيل هذه الإجراءات وتوفير ظروف مناسبة للارتقاء بالصناعات الزراعية التحويلية من أجل تطوير القطاع الزراعي".

وأشار إلى أن "هنالك فائضاً من محاصيل الخضر، لذلك يجب المحافظة عليها لدعم اقتصاد البلاد"، مبيناً أن "العراق وصل للاكتفاء الذاتي في عدد كبير من المحاصيل والخضر، وهذا يرجع إلى الدعم المقدم من الوزارة وبجهود الفلاحين، فضلاً عن الجهد الحكومي والبرلماني الداعم للقطاع الزراعي حتى تحقيق الأمن الغذائي للمواطن".

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