الولايات المتحدة تقرر التخلص من ملايين الجرعات من لقاح جونسون أند جونسون

2021/06/11 | 18:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الولايات المتحدة تقرر التخلص من ملايين الجرعات للقاح جونسون أند جونسون

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