تسجل للمرة الاولى منذ عامين.. طفرة جديدة بأسعار النفط

2021/06/11 | 19:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تجاوز سعر النفط الخام من مزيج “برنت”، اليوم الجمعة، مستوى 73 دولار مقابل البرميل، وذلك لأول مرة منذ أكثر من عامين.

وارتفع سعر العقود الآجلة لشهر أغسطس لخليط نفط بحر الشمال “برنت” في بورصة “ICE” بلندن بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 73.09 دولار للبرميل.

وهذه المرة هي الأولى التي يتجاوز فيها سعر الخام “برنت” مستوى 73 دولارا للبرميل منذ 20 مايو 2019.

كما سجلت العقود الآجلة لشهر يوليو على خام غرب تكساس الوسيط “WTI” ارتفاعا بنسبة 1.1% ليصل إلى 71.06 دولار للبرميل، وتجاوز بذلك نقطة 73 دولارا لأول مرة منذ 15 أكتوبر 2018.

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