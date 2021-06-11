حقوق الإنسان تطالب بتعويض المواطنين بسبب الدولار

2021/06/11 | 19:12 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – بغداد طالبت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، اليوم الجمعة، الحكومة بتعويض المواطنين عن غلاء أسعار المواد المعيشية بسبب ارتفاع الدولار.وقال عضو المفوضية، فاضل الغراوي في بيان تلقته (ايزيدي 24)، إن “الفئات الهشة وذو الدخل المحدود تضرروا كثيرا بسبب السياسة الحكومية في رفع سعر الدولار أمام الدينار العراقي مما تسبب بارتفاع كبير …

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