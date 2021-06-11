الصحة تفند عبر (بغداد اليوم) تصنيف العراق الأول عربياً بإصابات كورونا وتحدد الأسباب - عاجل

2021/06/11 | 19:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

فندت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، الإحصائيات التي تضع العراق الاول عربيا في عدد إصابات كورونا 2021، محددة أسباب ذلك.

وقال مدير الصحة العامة رياض الحلفي لـ(بغداد اليوم)، إن "العراق ليس الأول عربياً حيث لايمكن المقارنة والترتيب بهذا الشكل نظراً لتفاوت أعداد السكان بين البلاد، حيث يبلغ سكان العراق 40 مليون نسمة مع دولة البحرين مثلاً التي لايتجاوز سكانها المليون".

وتابع، أن "الترتيب الذي يضع بعين الاعتبار عدد السكان مقابل عدد الإصابات سيجعل العراق في المركز العاشر ودولة البحرين في المركز الأول".

ولفت إلى أن "البحرين والكويت ولبنان والإمارات وإيران وفلسطين وتونس أعلى إصابات من العراق وفق طريقة احتساب عدد السكان تقابله عدد الإصابات".

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