القيصر يضع اللمسات الأخيرة لعمل

2021/06/11 | 19:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

ينتظر عشاق قيصر الاغنية العربية، كاظم الساهر، البومه الذي من المتوقع ان يكون استثنائية، خلال الشهر الحالي.

وقال موزع الالبوم اللبناني، ميشيل فاضل، ان الالبوم سيطرح قريبا بعد ان لم يبقى عليه الا اللمسات الاخيرة، مشيرا الى ان القيصر يملك 1600 اغنية ملحنة لم يسمعها احد، وان القيصر ادخرها.

وكان الساهر طرح الى الاسواق اغنيته الجديدة قصيدة "الحياة"، ذات الـ 15 دقيقة، التي وصفها النقاد في العالم العربي على انها اسطورة جديدة تضاف الى ابداعات القيصر، حيث ان الملفت بالاغنية ان الساهر لاول مرة يغني قصيدة من تأليفه.

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