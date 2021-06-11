الامن الوطني في النجف: القاء القبض على متهم بقتل زوجته

2021/06/11 | 19:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف /نينا/ اعلن مصدر رسمي من جهاز الامن الوطني في النجف الاشرف، ان “قوة من الامن الوطني ومكتب مكافحة في حي السلام تلقي القبض على متهم قام بقتل زوجته والهروب الى محافظة الديوانية حيث تم تعقبه والقبض عليه”.يذكر ان الاجهزة الامنية في المحافظة قد اعلنت في وقت سابق عن جريمة قتل زوجة على يد زوجها في حي النصر شمال المحافظة./انتهى

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