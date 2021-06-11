الصدر يوجّه مكتبه الخاص للبحث عن اسباب الرافضين لمشروع البنيان المرصوص

2021/06/11 | 19:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ وجهّ زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر الى العاملين في مكتبه الخاص ، بالخصوص المسؤولين بمشروع البنيان المرصوص بإرسال اسماء الرافضين للتسجيل بالمشروع مع أسباب رفض تسجيلهم./انتهى

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