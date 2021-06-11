غايات كتاباتي وأحاديثي ... - طارق حجي

2021/06/11 | 19:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#طارق_حجي منذ صدر أول مؤلفاتي منذ 43 سنة ، كتبتُ ونشرتُ وحاضرتُ وتحدثتُ كثيراً.



والثمرة كانت 34 كتاباً و آلافَ المقالات والمحاضرات والحوارات التلڤ-;-زيونية والإذاعية والصحفية.



ورغم تعدد أوراق شجرة كتاباتي وأحاديثي ، فإنها كلها تهدف للترويجِ لسلةٍ واحدةٍ من الأفكارِ والقيمِ هى : أفكار وقيم الحداثة الإنسانية.



وهذه الأفكار و القيّم ليست غربيةً أو شرقيةً ، بل وليس لها طبيعة و هوية غير كونها ث ......





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