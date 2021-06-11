مسؤول لبناني: النفط العراقي مدفوع الثمن بتسهيلات.. وبدء الاستيراد خلال 10 أيام

2021/06/11 | 19:23 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد اللواء عباس إبراهيم، مدير الأمن العام اللبناني، أن النفط العراقي سيكون مدفوع الثمن مع تسهيلات من السلطات العراقية.وقال عباس إبراهيم، في حوار مع قناة "العراقية الاخبارية"، تابعته وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الجمعة، إن النفط …

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