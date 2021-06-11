دخول 32 صهريجاً محملاً بالأوكسجين عبر سفوان

2021/06/11 | 19:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت الهيأة العامة للجمارك، اليوم الجمعة، عن تسهيل دخول (32) صهريج أوكسجين طبي عبر مركز سفوان الحدودي. وذكرت الهيأة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، "قيام كوادرها العاملة في مركز جمرك سفوان الحدودي بالتسهيلات اللازمة لانسيابية دخول (32) صهريج أوكسجين طبي من تاريخ 4/ 6/ 2021 ولغاية 10/ 6/ 2021 الى البلاد لمواجهة جائحة كورونا".

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