بارزاني في أبو ظبي للقاء المسؤولين الإماراتيين وبحث تطورات المنطقة

2021/06/11 | 19:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

من المقرر أن يبحث رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، مع ولي عهد ابو ظبي محمد ال نهيان، يوم غد السبت، العلاقات الثنائية فضلا عن آخر المستجدات في المنطقة.

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ووصل بارزاني بحسب بيان لرئاسة اقليم كردستان تلقى "ناس" نسخة منه (11 حزيران 2021)، مساء اليوم الجمعة إلى العاصمة أبو ظبي في زيارة رسمية لدولة الإمارات تلبية لدعوة من محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي والقائد العام للقوات المسلحة الإماراتية.

وبحسب البيان تم "استقبال بارزاني في مراسم رسمية بمطار أبو ظبي من قبل أحمد علي الصايغ وزير الدولة يرافقه سفير العراق في أبو ظبي والقنصل العام الإماراتي في اربيل ".

وسيجتمع بارزاني "يوم غد السبت ١٢ حزيران ٢٠٢١، مع محمد بن زايد آل نهيان، وسيبحثان في اجتماعهما سبل تعزيز علاقات إقليم كردستان ودولة الإمارات وتوسيع مجالات الشراكة والتعاون بين إقليم كردستان والعراق وبين الإمارات العربية المتحدة، ويتبادلان وجهات النظر حول آخر المستجدات والتطورات في المنطقة بصورة عامة".

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