2021/06/11 | 19:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل سبعة مقاتلين انفصاليين جنوبيين على الأقل وجرح عشرات الأشخاص، الجمعة، في انفجار دراجة نارية قرب سوق في مدينة زنجبار اليمنية، حسبما أعلن مسؤول.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 7 مقاتلين انفصاليين في انفجار دراجة مفخخة في اليمن) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل 7 مقاتلين انفصاليين في انفجار دراجة مفخخة في اليمن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).