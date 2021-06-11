2021/06/11 | 19:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن الأمن التركي، اليوم الجمعة، مقتل مسؤول مخيم مخمور “حسن أدير” الذي ينتمي لحزب العمال الكردستاني، إثر عملية نفذتها أنقرة في وقت سابق داخل العراق. ونشرت وكالة الاناضول التركية، عن مصادر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في عملية سابقة..



تركيا تعلن مقتل مسؤول مخيم مخمور داخل الاراضي العراقية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في عملية سابقة.. تركيا تعلن مقتل مسؤول مخيم مخمور داخل الاراضي العراقية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في عملية سابقة.. تركيا تعلن مقتل مسؤول مخيم مخمور داخل الاراضي العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).