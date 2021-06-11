إبراهيم رئيسي صاحب الحظ الاوفر للفوز حسب أحدث استطلاع للرأي

2021/06/11 | 19:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف أحدث استطلاع إيراني للرأي عن تزايد حظوظ المرشح إبراهيم رئيسي للفوز بالسباق الرئاسي المرتقب.

الاستطلاع الذي اجراه المركز الطلابي ايسبا وشمل أكثر من خمسةِ آلاف شخص من الاناث والذكور أظهر ان ثمانيا وستين بالمئة وثلاثة اعشار حسموا أمرهم واختاروا المرشحَ الذي سيصوتون لصالحه، في حين أكد نحو ثمان وثلاثين بالمئة انهم لم يحسموا امرهم لغاية الان.

وجاء المرشح إبراهيم رئيسي أولا حسب نتائج الاستطلاع حيث حصل على ثلاثٍ وستين بالمئة وستة اعشار، مقابل نحو سبع ٍ بالمئة فقط لمحسن رضائي وثلاثة ونصف بالمئة لسعيد جليلي ونسب اقل من ذلك لكل من عبد الناصر همتي وامير حسين قاضي زادة وعلي رضا زاكاني ومحسن ميهر علي زادة.

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