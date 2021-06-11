فنان مصري يحذر الفنانين الشباب من تكرار تجربته

2021/06/11 | 19:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الفنان المصري خالد الصاوي عن غلطة عمره التي وقع فيها في بداية مشواره الفني، محذراً الفنانين الشباب من تكرار تجربته.وقال خالد، خلال لقاء متلفز، إنه ظل فترة بعد تقديمه فيلم “جمال عبد الناصر” يرفض الأعمال التي تُعرض عليه، مشيراً إلى أن ذلك خطأ وقع فيه في بداية حياته.

وأضاف: “بقول للشباب: متكرروش غلطتي، عادي أنك تعمل فيلم ويقع، لكن اللي مش عادي إن كبرياءك وعنادك يعطلك السنين دي”، مشدداً: “متعملش زيي، وأعمل الخطوة اللي بعدها”.

ونوه بأنه بعد فترة توقف قرر الموافقة على أي عمل يُعرض عليه حتى يخرج من الحالة التي كان فيها، لافتاً إلى أنه وافق بعدها على فيلم “الباشا تلميذ”.

وذكر أن الفيلم يمثل لحظة فارقة في حياته لأنها من المرات القليلة التي انسجم فيها مع نفسه، متابعاً: “أنا عيطت في السينما وأنا في العرض، لأن أنا كنت هبقى بطل، وكنت حاسس إني مش هتشاف”.

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