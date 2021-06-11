مفوضية الانتخابات توضح بشأن استبعاد عدد من القادة العسكريين الكبار

2021/06/11 | 19:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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نفت مفوضية الانتخابات في العراق، الجمعة، ما تردد بشأن استبعاد 135 مرشحا من المنسوبين لوزارة الدفاع، مؤكدة استبعاد خمسة اشخاص من الترشح كونهم مستمرين بالخدمة في وزارة الدفاع.

وذكرت المفوضية في بيان تلقى موقع NRT نسخة منه، اليوم (11 حزيران 2021)، ان "مجلس المفوضين اصدر في جلسته الاستثنائية المنعقدة، الجمعة، قرارا يقضي باستبعاد 5 مرشحين فقط من العسكريين المستمرين في الخدمة ضمن دوائر وزارة الدفاع".

واضاف، ان "المجلس جدد تأكيده على وسائل الإعلام عدم تبني أو تداول الوثائق التي يتم نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي من دون التحقق من مصدرها الرسمي في مفوضية الانتخابات".

وتابعت ان "قائمة الأسماء الخمسة المستبعدين من الترشح للانتخابات لاستمرارهم بالخدمة في وزارة الدفاع هم كل من (أحمد جواد كاظم محمد المعمور و حافظ حسن علي عيدان الدليمي وعبدالإله رشيد عواد خليفة الجناب و محمد صالح خلف حسين الجبوري و مروان ماجد زغير عطب العبودي).

جدير بالذكر ان من المقرر اجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في العاشر من تشرين الاول المقبل، بعد ان كان مقررا اجراؤها في شهر ايار الماضي.

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