تنفيذ عملية أمنية جنوب سامراء 

2021/06/11 | 19:45 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت مديرية الاعلام في هيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، تنفيذ عملية امنية جنوب سامراء لتعزيز الامن والاستقرار فيها.وقالت المديرية في بيان، ان ” قوة مشتركة من اللواء 41 الحشد الشعبي والقوات الأمنية وباسناد طيران الجيش، نفذت عملية أمنية جنوب مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين”.واضاف البيان ان “العملية شملت تفتيش وتطهير الاحراش في […]

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