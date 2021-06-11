أزمة الكاتبات والشاعرات - منى حلمي

2021/06/11 | 19:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منى_حلمي فى بلادنا، إلى متى الأولويات مقلوبة والمقاييس معوجة والتوازنات مختلة؟..



وأقصد هنا هذا التشويه المخطط، والتجاهل الممنهج، والتعتيم المقصود على مفكرات ومفكرين، مبدعات ومبدعين، وأديبات وأدباء، وشاعرات وشعراء، خطيئتهم التى لا تُغتفر أنهم يكتبون ويبدعون خارج «السلطة الأدبية المعاصرة»، وخارج «الكهنوت النقدى المعاصر»، وخارج «ديكتاتورية الذوق الإبداعى المرضى عنه».وامتدت «عقدة الخواجة» إلى النقد ......





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