منظمة العمل الدولية: تأثير كارثي لجائحة كورونا على عالم العمل - جهاد عقل

2021/06/11 | 19:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جهاد_عقل صدر عن منظمة العمل الدولية في الثاني من شهر حزيران/ يونيو الحالي تقرير لها يحمل عنوان "الاستخدام والآفاق الاجتماعية في العالم: اتجاهات 2021"، الذي يقع في 164 صفحة، وجاء صدور هذا التقرير على هامش مؤتمر المنظمة الافتراضي للدورة 109 المنعقد في مقرها بمدينة جنيف بسويسرا، والذي سينهي اعماله في منتصف الشهر الحالي، كما سيعقد الجزء الثاني من المؤتمر في أيام 25 تشرين ثاني نوفمبر وحتى 11 كانون أول ديسمب ......





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