الفكر الماركسي طريق انتصار الطبقة العاملة في نضالها ضد المجتمع الرأسمالي - خليل اندراوس

2021/06/11 | 19:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#خليل_اندراوس لقد استفاد كل من ماركس وانجلز من ظروف موضوعية أفضل من ظروف كبار الفلاسفة الذين جاءوا قبلهما، إذ ان تناقضات الرأسمالية كانت أوضح حين تم نضج ووضع الفلسفة والنظرية الماركسية المادية الجدلية.



وفي نفس الوقت كان نضال الطبقة العاملة الثوري في فترة من فترات احتدامه.لقد نشبت أول أزمة اقتصادية كبرى للرأسمالية عام 1835 ثم أخذت الأزمات تتوالى فإذا بالقوى الانتاجية التي حشدها النظام الرأسمالي تنقلب ......





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