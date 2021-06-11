2021/06/11 | 19:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، القبض على متهم بالابتزاز الإلكتروني في محافظة الأنبار.وذكر بيان للمديرية تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “إستناداً الى معلومات قدمتها إحدى المواطنات الى مفاصل الاستخبارات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد مساومته لفتاة بـ”1000″ دولار..



القبض على مبتز الكتروني في الرمادي المركز الخبري الوطني.

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