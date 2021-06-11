باحث إيراني عن حلفاء طهران: ليسوا ’أذرعاً’ بل ’قلوبنا’ التي تنبض في المنطقة

2021/06/11 | 19:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

رفض مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية في طهران أمير موسوي، اطلاق تسمية "الأذرع" على المتعاونين مع طهران، مؤكداً أن هؤلاء "قلوب" إيران ولا يمكن التفريط بهم أبداً.

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وأضاف موسوي خلال استضافته في برنامج "مع ملا طلال"، وتابعه "ناس" (11 حزيران 2021)، أن "الحلفاء ليسوا باذرع ولا مخالب بل هؤلاء قلوب ايران في المنطقة وتنبض بصورة متساوية ومتناسقة لسبب واحد وهو افشال المخطط الصهيوأميركي الجهنمي الارهابي في المنطقة".

وتابع أنه "لا يمكن التنازل عنهم وهذا حسم في كل المباحثات واللقاءات والمفاوضات ولا احد يستطيع ان يمس هذا المحور بعد ان اثبت وحدته وقوته وتاثيره على الارض مقابل اعداء المحور ان كانوا صهاينة او اميركيين أو أذيل في المنطقة أو ذباب على المجال الاعلامي أو الميداني".

ولفت إلى أنه "لا يمكن فك القلب عن البدن وهؤلاء قلوب ايران ولايمكن التفريط بهم ابدا.



وايران اثبتت وفاءها لحلفائها في كل الميادين مع كل الظروف الصعبة التي عانت منها".

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