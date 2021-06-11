أربيل تحذر من

2021/06/11 | 19:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت السلطات في إقليم كردستان العراق، الجمعة، حزب العمال الكردستاني بالتخطيط لـ"زعزعة استقرار الإقليم"، وهو ما نفاه مسؤول في حزب تركي معارض موال للأكراد.

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