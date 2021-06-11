النفط يبلغ أعلى سعر له منذ أكثر من عامين

2021/06/11 | 20:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تخطى سعر النفط الخام من مزيج برنت، الجمعة، حاجز الـ73 دولار مقابل البرميل، وذلك لأول مرة منذ أكثر من عامين.

وصعدت العقود الآجلة لشهر أغسطس لخليط نفط بحر الشمال "برنت" في بورصة "ICE" بلندن بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 73.09 دولار للبرميل.

وهذه المرة هي الأولى التي يتجاوز فيها سعر الخام "برنت" مستوى 73 دولارا للبرميل منذ 20 مايو 2019.

كما سجلت العقود الآجلة لشهر يوليو على خام غرب تكساس الوسيط "WTI" ارتفاعا بنسبة 1.1% ليصل إلى 71.06 دولار للبرميل، وتجاوز بذلك نقطة 73 دولارا لأول مرة منذ 15 أكتوبر 2018.

وفي أمس الخميس توقعت أوبك، ارتفاع الطلب على النفط بنسبة 6.6%، في النصف الثاني من العام الجاري، مستدركة بالقول الا انه لن يتعافى بالكامل من الانهيار الذي شهده في 2020.

وذكرت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، في تقرير شهري، إن الطلب سيرتفع 6.6 بالمئة أو ما يعادل 5.95 مليون برميل يوميا هذا العام.



ولم يتغير هذا التوقع للشهر الثاني على التوالي.

ويأتي التوقع الذي ورد في التقرير حتى بعد تعاف أبطأ من المتوقع في النصف الأول من العام، فيما حذر من "ضبابية كبيرة" محيطة بالجائحة، مثل احتمال ظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا.

وقالت "أوبك" في التقرير: "تعافي الاقتصاد العالمي تأخر بسبب عودة ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 وتجدد الإغلاقات في اقتصادات رئيسية، مثل منطقة اليورو واليابان والهند".

وأضافت المنظمة: "بوجه عام، من المتوقع أن يكتسب تعافي النمو الاقتصادي العالمي، وبالتالي الطلب على النفط، زخما في النصف الثاني" من العام.

وعلى الرغم من توقع أن تقدم الولايات المتحدة أكبر مساهمة في نمو الطلب في 2021، قالت "أوبك" إن الطلب في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لن يتعافى بالكامل من الانهيار، الذي شهده في 2020.

وواصل النفط ارتفاعه فوق 72 دولارا للبرميل بعد صدور التقرير.



وكان السعر قد زاد 39 بالمئة منذ بداية العام بفضل ارتفاع الطلب وتخفيضات إمدادات "أوبك" وحلفائها في إطار "أوبك+".

وتتوقع أوبك نمو الاقتصاد العالمي 5.5 بالمئة في 2021، دون تغيير عن الشهر السابق، مفترضة أن يكون تأثير الجائحة قد تم "احتواؤه بدرجة كبيرة" بحلول بداية النصف الثاني من 2021.

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