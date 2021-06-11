مكتب الإمام السيستاني يعلن غداً السبت أول أيام شهر ذي القعدة

2021/06/11 | 20:14 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن مكتب المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى، الإمام السيد علي السيستاني، في النجف الأشرف أن يوم غدٍ السبت هو الأول من شهر ذي القعدة لعام ١٤٤٢ للهجرة ويعد ذو القعدة من الأشهر الحرم.وأشهر الحُرُم أربعة هي، ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب، ومعنى (حُرُم)؛ أنَّه يعظم انتهاك المحارم فيها أكثر ممّا يعظم […]

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