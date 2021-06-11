2021/06/11 | 20:16 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خبراء المتفجرات "يعالجون" عبوة ناسفة موضوعة على "مبزل ماء" في بابل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/11 | 20:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبراء المتفجرات "يعالجون" عبوة ناسفة موضوعة على "مبزل ماء" في بابل) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبراء المتفجرات "يعالجون" عبوة ناسفة موضوعة على "مبزل ماء" في بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).