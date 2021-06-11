العراق ولبنان بين الطائفية السياسية وفصائل الاسلام السياسي المذهبي ....!!!! - زياد عبد الفتاح الاسدي

2021/06/11 | 20:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زياد_عبد_الفتاح_الاسدي يُعاني كل من العراق ولبنان مع تواصل الغضب الشعبي في كلا البلدين من نظام المحاصصة الطائفية والفساد السياسي المُدمر وهيمنة العديد من قوى الاسلام السياسي ..



بالاضافة الى أخطر أشكال التمزق الاجتماعي والمذهبي ومن تفشي النهب والفساد والتراجع الاقتصادي والانهيار المعيشي والامني والخدماتي ....الخ أولاً العراق : سنستعرض في البداية على نحو سريع ومقتضب أهم الاوضاع والاحداث السياسية التي شهدها العراق منذ ......





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