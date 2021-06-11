دور البعد الروحي للأديان في المجتمع - مصعب قاسم عزاوي

2021/06/11 | 20:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصعب_قاسم_عزاوي حوار أجراه فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع في لندن مع مصعب قاسم عزاوي.



فريق دار الأكاديمية: ما هو برأيك الدور الذي يلعبه البعد الروحي للأديان في المجتمع؟مصعب قاسم عزاوي: أعتقد أن أي مجتمع أو بنيان اجتماعي يناط به تنظيم حياة وعلاقات الأفراد المتشاركين في حوضه الاجتماعي يجب أن يقوم على عقد اجتماعي دنيوي اتفاقي بين أولئك الأفراد وليس على أساس ديني عقيدي قد يختلف أولئك الأفراد ......





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