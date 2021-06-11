المصيرُ المشترك يفرض قيمًا واحدة - عبدالجبار الرفاعي

2021/06/11 | 20:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالجبار_الرفاعي انهيارُ الحدود المكانية في العالَم اليوم، واختزالُ الزمان فيه إلى ما يقترب من الصفر، يصيّر هذا العالَمَ الكبيرَ صغيرًا جدًا.



تحدياتُ العالَم اليوم، وتعدّدُه وتنوعُه واختلافُه وتعقيدُه ومشاكلُه وأزماتُه، بحجم العالَم الكبير جدًا، لكن تحولاتِ هذا العالَم ومنعطفاتِه وإيقاعَ الأحداث فيه بحجم العالَم الصغير جدًا.



العالَمُ اليوم يجد نفسَه فجأةً وكأن الأرضَ انكمشت به فضاقت، بشكلٍ أمسى ينتظر الكلُّ فيه مص ......





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