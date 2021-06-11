مكافحة المتفجرات تعالج عبوة ناسفة في بابل

2021/06/11 | 20:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات في محافظة بابل، اليوم الجمعة، عن معالجة عبوة ناسفة محلية الصنع في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان صحفي، إنه “بعد ورود نداء الى خبراء مكافحة المتفجرات يفيد بوجود جسم غريب في منطقة دليمي، على الفور تم تشكيل فريق عمل مختص والتوجه الى محل الحادث وبعد الوصول والكشف تبين إن الجسم الغريب عبارة عن عبوة ناسفة محلية الصنع”.

وبينت، أن “العبوة تم وضعها من قبل فاعل مجهول على مبزل ماء يفصل بين ارضين زراعيتين”، مشيرة إلى أنه “تم معالجتها وفق الاجراءات القياسية”.

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