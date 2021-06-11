2021/06/11 | 20:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يستذكر انتكاسة 2014: لاخيار للعراقيين الا ان يكونوا موحدين المركز الخبري الوطني.

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