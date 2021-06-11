عشائر في بغداد توجه رسالة إلى الحشد الشعبي (فيديو)

2021/06/11 | 20:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وجهت عشائر في العاصمة بغداد، الجمعة، رسالة إلى الحشد الشعبي في ذكرى تأسيسه.

وقالت العشائر في مؤتمر صحفي حضره مراسل NRT اليوم، (11 حزيران 2021)، انه "بمناسبة تأسيس الحشد الشعبي نبارك لقياداته ومنتسبيه الذين حموا العراق ومقدساته من دنس الاراذل ابان الهجمة الشرسة التي تعرض لها البلد، حين قل الناصر وغدر الصديق، ولاتزال تتصدى لكل المؤامرات التي تحاك على العراق وشعبه، كما انها اثبتت انها قوة لا يستهان بها".

واضافوا، كما ان "هناك محاولات لتحويل الرأي بان الحشد الشعبي يعيق التقدم في العراق للتخلص منه، الا ان رجالات الحشد ستتصدى لهم وسيتم فضحهم".

وفي أمس الخميس، وجه رئيس اركان هيئة الحشد الشعبي، عبدالعزيز المحمداوي، برفع مستوى الجهوزية إستعدادا ليوم الاستعراض العسكري.

وذكرت مديرية اعلام الحشد الشعبي في بيان، ان "ذلك جاء خلال إشراف المحمداوي على تدريبات قوات الحشد الشعبي في معسكر الشهيد ابو منتظر المحمداوي استعدادا ليوم الاستعراض العسكري الذي من المقرر إجرائه في أواخر شهر حزيران الجاري وذلك بالتزامن مع أيام تأسيس الحشد الشعبي".

يذكر أن قوات الحشد الشعبي تأسست في حزيران 2014، ومؤلفة من حوالي 67 فصيلا، تشكلت بعد فتوى الجهاد الكفائي التي أطلقتها المرجعية الدينية في النجف، بعد سيطرة تنظيم داعش على مساحات واسعة في عدد من المحافظات الواقعة شمال بغداد، وأقر قانون هيئة الحشد الشعبي بعد تصويت مجلس النواب بأغلبية الأصوات لصالح القانون في 26 تشرين الثاني 2016.

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