غربي كوردستان يسجل 54 إصابة جديدة بكورونا

2021/06/11 | 20:47 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اليوم الجمعة، تسجيل خمس حالات وفاة لمصابين بكوفيد 19 في مناطق غربي كوردستان.

وأوضح الدكتور جوان مصطفى، الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، في بيان أن حالات الوفاة هي لرجلين وامرأتين من الطبقة ورجل من دير الزور.

وأكد مصطفى أنهم سجلوا 54 إصابة جديدة بفايروس كوفيد 19 في مناطق شمال وشرق سوريا وهي 28 ذكور و 26 إناث.

وجاءت الإصابات الجديدة: 11 حالة في الحسكة، 8 حالات في قامشلو، 10 حالات في ديرك، 18 حالة في الرقة، 4 حالات في الطبقة، ثلاث حالات في مخيم الهول.

وأضاف مصطفى أنهم لم يسجلوا أي حالات شفاء جديدة.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 18247 حالة منها 749 حالة وفاة و 1841 حالة شفاء.

PUKmedia هيئة الصحة في الإدارة الذاتية

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