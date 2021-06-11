السيد السيستاني والوقف السني يعلنان يوم غد أول أيام ذي القعدة

2021/06/11 | 20:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن مكتب المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني، اليوم الجمعة، يوم غد السبت أول ايام شهر ذي القعدة.وقال مكتب السيد السيستاني في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” إن “المرجع الأعلى السيد علي […]

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