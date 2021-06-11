2021/06/11 | 20:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني عرض وزير الزراعة، محمد الخفاجي، اليوم الجمعة، مبادرة التكامل الزراعي بين العراق وايران، للحد من التهريب.وقالت الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “الوزير اجرى زيارة رسمية الى الجمهورية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص للحد من التهريب..



الخفاجي يعرض مبادرة التكامل الزراعي بين العراق وايران المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (للحد من التهريب.. الخفاجي يعرض مبادرة التكامل الزراعي بين العراق وايران) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (للحد من التهريب.. الخفاجي يعرض مبادرة التكامل الزراعي بين العراق وايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).