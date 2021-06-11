الكاظمي يحذر من تشتيت صوت العراقيين ويؤكد: لا خيار لنا إلا موحدين

2021/06/11 | 21:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع حذر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، من تشتيت صوت العراقيين، فيما أكد أنه لا خيار لنا إلا موحدين.وقال الكاظمي في تغريدة له على "تويتر" تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "في مثل هذا الايام من عام 2014 شهد العراق نكسة، نهض منها شعبنا منتصراً موحداً امام التاريخ". ‏وأضاف: "التذكير بالحدث هو استعادة لحقيقة أن لا خيار امام العراقيين إلا أن يكونوا موحدين متضامنين فيما بينهم من أجل بناء السلام والازدهار"، مبينا أن "فرقتهم وتشتت صوتهم نتائجه وخيمة على العراق بل وعلى العالم".

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