الكاظمي يستذكر سقوط الموصل: نهض شعبنا منتصراً أمام التاريخ

2021/06/11 | 21:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

استذكر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم داعش، عام 2014، فيما أكد أن خياراً واحداً أمام العراقيين فقط.

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وقال الكاظمي في تغريدة على "تويتر" تابعها "ناس" (11 حزيران 2021) إن "في مثل هذا الايام من عام 2014 شهد العراق نكسة، نهض منها شعبنا منتصراً موحداً امام التاريخ".

وأضاف، "‏التذكير بالحدث هو استعادة لحقيقة أن لا خيار امام العراقيين الا ان يكونوا موحدين متضامنين فيما بينهم من اجل بناء السلام والازدهار.



فرقتهم وتشتت صوتهم نتائجه وخيمة على العراق بل وعلى العالم".

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